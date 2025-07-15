وزير الاقتصاد يختتم جولته في الجنوب: لدعم المؤسسات المتضررة وتحفيز الإنتاج

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اختتم والتجارة عامر البساط جولته في محافظتي الجنوب والنبطية، بلقاء موسّع عُقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ، بحضور في الوزارة أبو حيدر، رئيس الغرفة محمد صالح وأعضاء المجلس، رئيس جمعية تجار صيدا ، بلدية صيدا الدكتور أحمد عكر، وحشد من الفاعليات الاقتصادية.في كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس الغرفة محمد صالح بالوزير البساط والوفد المرافق، معتبرًا أن غرفة صيدا والجنوب "بيت الاقتصاد الجنوبي". وأكد تقدير الغرفة لاجتماعات الوزير مع الهيئات الاقتصادية في مختلف المناطق ، والتي تعبّر عن حرصه على تفعيل القطاعات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، مشددًا على دور القطاع الخاص المحوري في بناء اقتصاد وطني مستدام.وأضاف صالح: "نأمل أن تكون ، الأولى في عهد رئاسي جديد، منطلقًا حقيقيًا لدعم القطاعات المنتجة، ونعوّل على خبرتكم ونشاطكم لتطويرها، خاصة في منطقة الجنوب التي تأثرت مؤسساتها الصناعية والإنتاجية سلبًا بسبب الاعتداءات والانتهاكات ".وختم بدعوة إلى تحويل هذا اللقاء إلى جلسة عمل مثمرة تبحث في آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك المتضررة من العدوان، عبر إعفائها من الرسوم الضريبية وتوفير مناخ إداري وتشريعي يعزز التصدير والاستثمار ومبادرات الإبداع والابتكار.، أكد الوزير عامر البساط أن "صيدا مدينتنا، وصور والجنوب بأكمله بيتنا"، مشيرًا إلى أن اهتمام الحكومة بالجنوب نابع من حجم الضرر الذي ألحقته الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضًا من الدور الاقتصادي الحيوي الذي تلعبه المنطقة.وقال: "الجنوب يشكل تاريخيًا نحو 30% من الناتج القومي اللبناني، إذ يجمع الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، لذا فإن تحريك اقتصاده يشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني. نحن هنا لنعمل معكم على هذه الانطلاقة بروحية التعاون والشراكة".