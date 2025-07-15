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لبنان

الحوت: ما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:15
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قال النائب عماد الحوت "سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟"
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وأضاف الحوت من مجلس النواب: "ما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟"
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النائب عماد الحوت من مجلس النواب: سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟
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