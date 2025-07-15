الحوت: ما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه؟

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قال "سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟"وأضاف الحوت من مجلس النواب: "ما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟"