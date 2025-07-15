أنطوان حبيب من دار الفتوى: رفع قيمة قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار

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وقال حبيب عقب اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة ووضعناه في أجواء النشاط المتواصل لمصرف الإسكان، خاصة بعد رفع قيمة القرض، إذ لم تعد الخمسون ألفًا كافية لشراء أو ترميم أو بناء منزل في ظل الظروف الحالية".



وأضاف: "استمعنا إلى توجيهات المفتي دريان بشأن المشاريع المستقبلية، في وقت تبدي فيه الصناديق العربية، لا سيما في أبو ظبي وقطر والكويت، اهتمامًا كبيرًا بدعم عبر قروض جديدة. ونتطلع إلى أن تُترجم هذه الاتصالات إلى خطوات عملية من خلال المفاوضات الجارية حاليًا، بمساعدة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته، ما يتيح لنا تقديم قروض لجميع اللبنانيين من دون أي تمييز مناطقي أو طائفي". استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى، رئيس لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، الذي أطلع سماحته على آخر مستجدات عمل المصرف، لا سيما قرار رفع قيمة القرض السكني من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أميركي، في ضوء التحديات الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة على الجنوب والبقاع وبيروت، وما رافقها من موجات نزوح داخلي.وقال حبيب عقب اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة ووضعناه في أجواء النشاط المتواصل لمصرف الإسكان، خاصة بعد رفع قيمة القرض، إذ لم تعد الخمسون ألفًا كافية لشراء أو ترميم أو بناء منزل في ظل الظروف الحالية".وأضاف: "استمعنا إلى توجيهات المفتي دريان بشأن المشاريع المستقبلية، في وقت تبدي فيه الصناديق العربية، لا سيما في أبو ظبي وقطر والكويت، اهتمامًا كبيرًا بدعم عبر قروض جديدة. ونتطلع إلى أن تُترجم هذه الاتصالات إلى خطوات عملية من خلال المفاوضات الجارية حاليًا، بمساعدة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته، ما يتيح لنا تقديم قروض لجميع اللبنانيين من دون أي تمييز مناطقي أو طائفي".



وأوضح حبيب أن جميع الطلبات ستُقدَّم حصراً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف الإسكان، لضمان الشفافية والعدالة، مؤكدًا أن "لا ضغوطات أو استثناءات، ومن يستوفي الشروط سينال حقه الكامل".



وأشار إلى أن المصرف مستعد للإجابة عن أي تساؤلات أو شكوك تتعلّق بآلية العمل، مشددًا على أن "بعض المقالات والتصريحات الإعلامية تُثير قلق الصناديق المانحة، ما يهدد بتوقف الدعم، وبالتالي توقف منح القروض، في وقت يعتبر فيه مصرف الإسكان اليوم الجهة الوحيدة التي تتلقى دعمًا مباشراً من الدول المانحة".



وختم حبيب بالقول: "نتمنى أن يشمل الدعم أيضًا مؤسسات أخرى تعنى بالإسكان، كالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز السكن العسكري، فالجميع يكمل بعضه. أما قرار التوزيع، فبيد الجهات المانحة. وقد تمنى لنا صاحب السماحة التوفيق، ونحن نحرص دائمًا على زيارة هذه الدار لأخذ توجيهاتها الحكيمة".