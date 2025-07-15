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لبنان

عبد المسيح: الحكومة "ما عم تعمل شغلها"

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:25
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قال النائب أديب عبد المسيح، إنّ "الوضع الاجتماعي مزرٍ جدًا، وهذا يتطلّب خطة طوارئ لكن هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها".
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وأضاف عبد المسيح من مجلس النواب أنّ "حظر قرض الحسن والتعامل معه الذي فرضه مصرف لبنان الآن مشكور عليه".
 
 
وتابع: "نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة، وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في كافة المناطق".
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