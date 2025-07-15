عبد المسيح: الحكومة "ما عم تعمل شغلها"

قال النائب ، إنّ "الوضع الاجتماعي مزرٍ جدًا، وهذا يتطلّب خطة طوارئ لكن "ما عم تعمل شغلها".

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وأضاف من مجلس النواب أنّ "حظر قرض الحسن والتعامل معه الذي فرضه الآن مشكور عليه".

وتابع: "نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي كافة، وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في كافة المناطق".