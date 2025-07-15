شادية غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّـالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المُختصّ، صورة المفقودة:– شادية إبراهيم (مواليد عام 1979، الجنسية)التي خرجت بتاريخ 13–7-2025 من منزلها الزوجي الكائن في محلّة بني صخر – إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 800467 –06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.