في طرابلس... سقط وحالته حرجة

سقط الشاب ر.ش من إرتفاع كبير، في محلة سوق السمك في ، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة في الرأس.

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ونُقِلَ إلى مستشفى بواسطة ، وحالته حرجة.