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لبنان

في طرابلس... سقط وحالته حرجة

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:34
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سقط الشاب ر.ش من إرتفاع كبير، في محلة سوق السمك في طرابلس، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة في الرأس.
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ونُقِلَ إلى مستشفى الاسلامي بواسطة الصليب الاحمر، وحالته حرجة.
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