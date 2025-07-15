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لبنان

في سهل القاع... تجفيف البندورة بدل رميها: مبادرة زراعية تواجه كساد الموسم

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:30
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أشارت بلدية القاع في بيان، إلى أن أحد مزارعي البلدة لجأ إلى تجفيف محصول البندورة محليًا، في باحة مبنى سوق الخضار في القاع، كحل بديل لمواجهة الانخفاض الحاد في الأسعار هذا الموسم، وغياب أسواق التصدير الخارجي.
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وأوضحت البلدية أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحد من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون، عبر الاستفادة من فائض الإنتاج بدل رميه أو بيعه بأسعار لا تغطي حتى كلفة الزراعة. ولفتت إلى أن هذه الخطوة لاقت اهتمامًا لافتًا من المزارعين المحليين، وفتحت الباب أمام حلول اقتصادية بديلة قابلة للتكرار، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الزراعة في المنطقة.

وأكدت بلدية القاع دعمها الكامل "لكل مبادرة تعزّز الصمود الزراعي"، داعية إلى تشجيع التصنيع الزراعي المنزلي مثل التجفيف والتخليل، وتعزيز التعاون بين المزارعين لتطوير آليات ما بعد الحصاد، إضافة إلى السعي لإيجاد أسواق محلية جديدة أو من خلال التعاونيات الزراعية.

وختم البيان بالتأكيد على أن "تجفيف البندورة ليس مجرد حل مؤقت، بل نموذج لتحويل الأزمة إلى فرصة في قلب سهل القاع".
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