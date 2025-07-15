منيمنة: هناك تقدم بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل

قال النائب إنّ "هناك تقدماً بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل، ولا نريدها ان تكون حكومة الحدّ الأدنى".

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وتابع من مجلس النواب، أنّ "هناك فجوة بين الوعود والتطبيق، فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم".

وأضاف: "المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل على من خارج أيضًا، ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات".