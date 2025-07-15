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لبنان

دريان التقى خلف ومخزومي: لتفعيل الدور الوطني وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:46
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب ملحم خلف، الذي أكد أن "زيارة دار الفتوى وصاحب السماحة دائمة وطبيعية، خاصة في هذه المرحلة العصيبة والخطيرة التي يمر بها لبنان".
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وقال خلف: "تناولنا خلال اللقاء سبل إنقاذ العيش المشترك في هذا الظرف الدقيق، والدور المحوري للمرجعيات الروحية في تعزيز القيم الوطنية الجامعة وتحقيق مناعة داخلية في مواجهة التحديات".


وأضاف: "ناقشنا إمكانية اتخاذ قرارات وطنية إنقاذية، ووجدنا لدى صاحب السماحة هماً وطنياً عميقاً وحرصاً على وحدة اللبنانيين وكرامة العيش المشترك".
 

كما استقبل المفتي دريان وفدًا من منتدى الحوار الوطني برئاسة النائب فؤاد مخزومي، الذي أشار إلى أن اللقاء تناول تقييم المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، في ظل بدء مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب.

وقال مخزومي: "أطلعنا صاحب السماحة على تفاصيل زيارتنا إلى سورية، وأكدنا أننا نقف إلى جانب دار الفتوى ودور المفتي دريان القيادي الجامع، الذي يمثلنا جميعًا بمواقفه الوطنية".

وأضاف: "اليوم هناك عرض أميركي مطروح للحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته. لا مبرر للتردد، فالحكومة اللبنانية أقرت هذا الاتفاق في تشرين الثاني 2024، وكانت حينها ممثلة بحزب الله، والحكومة الحالية أيضًا تضم الحزب ومعظم الكتل النيابية".

وشدد مخزومي على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه، لكن القرار السياسي بتطبيق 1701 مسؤولية الحكومة، ونحن نأمل أن تتحمّل هذه المسؤولية وتنفذ ما أقرّته سابقًا".
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