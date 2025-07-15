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لبنان

إستهداف آلية لحفر الآبار... وسقوط عدد كبير من الشهداء

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت آلية لحفر الآبار في بلدة وادي فعرا - قضاء بعلبك.
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وبحسب المعلومات، استشهد 12 شخصاً في الغارة، بينهم 7 سوريين، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص بجروحٍ.
 
 
 
 
 
 
 
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