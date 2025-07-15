الراعي من الديمان: لتحسين أوضاع البلديات وتعزيز دور قوى الأمن في ظل التحديات

تابع البطريرك الكاردينال الأوضاع الأمنية والمعيشية والبلدية خلال لقاءاته في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، بحضور المطران إلياس نصّار.

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واستقبل غبطته قائمقام قضاء بشري ربى الشفشق، يرافقها وفد من اتحاد بلديات قضاء بشري برئاسة مخلوف، الذي قال بعد اللقاء: "قمنا بزيارة صاحب الغبطة كاتحاد منتخب حديثًا، ووضعناه في صورة الواقع المالي الصعب الذي تمرّ به البلديات، وطالبناه بدعم قضيتنا من خلال التواصل مع الكتل النيابية لتحسين أوضاع البلديات ومساعدتها على القيام بدورها الإنمائي والخدماتي".



وأضاف: "غبطته زودنا ببركته الأبوية وتوجيهاته، وأكد على أهمية الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة، والعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لمواكبة احتياجاتهم".



وفي وقت لاحق، استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، يرافقه العميدان محمود قبرصلي وجورج خيرالله، حيث جرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.



وأثنى الراعي على "الجهود التي تبذلها قوى الأمن في حفظ الاستقرار"، مهنئًا بالتعيينات الجديدة، وداعيًا إلى "تعزيز أوضاع العناصر والضباط في ظل الظروف القاسية التي تمرّ بها المؤسسة الأمنية".



كما التقى الراعي صباحًا القنصل الفخري فادي بو داغر وريموند رومانوس، حيث استمع إلى عرض لأطروحة الدكتوراه التي يعدّها بو داغر حول حياد انطلاقًا من نموذج حياد النمسا، وعبّر عن دعمه لهذا التوجه الوطني.



واستقبل أيضًا رئيسة جمعية أصدقاء السيدة عليا نعمة، حيث جرى عرض لنشاطات الجمعية ورسالتها الروحية.