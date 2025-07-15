Advertisement

لبنان

22 تموز الإحتفالية الأولى لصيف 2025 في حديقة البطاركة

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1391714-638881897559211505.jpg
Doc-P-1391714-638881897559211505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يفتتح غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنشطة صيف 2025 في حديقة البطاركة – الديمان، مساء الثلاثاء 22 تموز الجاري، حيث يترأس الاحتفالية الأولى عند الساعة السادسة والنصف مساءً.
Advertisement

وتتضمن المناسبة إطلاق مخطط تجميلي جديد لساحات وممرات الحديقة، يتخلله تزيين الموقع بمنحوتات وتماثيل مستوحاة من تراث الوادي المقدس.

وسيزيح غبطته الستار عن أولى المنحوتات تحت عنوان: "بطريرك الحياة في قنوبين، يد البطريرك الراعي تحمل قنوبين إلى الحياة"، وهي تحية محبة ووفاء لشخص البطريرك ولمقامه، الذي جعل خلال خدمته البطريركية الإنسان في وادي قنوبين أولوية قبل الحجر، من خلال ترميم بيوت القرية، إقامة بيوت ضيافة، وإنجاز المسارات القانونية لتأهيل درب مار ليشع - وادي قنوبين، كما يتابع اليوم تأهيل دروب القرية الزراعية الترابية.

المنحوتة الصخرية يبلغ ارتفاعها 160 سنتيمتراً، موضوعة فوق صخرة طبيعية في الطرف الغربي لساحة دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات. وهي تمثّل يد البطريرك الراعي مرفوعةً تحتضن خريطة وادي قنوبين.

العمل هو تقدمة من المهندس وديع فارس، قنصل لبنان في نوفاسكوشيا – كندا، من تصميم المهندس داني الحاج، تنفيذ النحات نصري طوق، وفكرة الزميل جورج عرب، المدير العام لرابطة قنوبين للرسالة والتراث.
مواضيع ذات صلة
حديقة البطاركة في الديمان تطلق برنامج أنشطتها لصيف 2025 برعاية البطريرك الراعي
lebanon 24
15/07/2025 19:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
راهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة يطلقن خدمة رعاية العجزة والمسنين
lebanon 24
15/07/2025 19:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
افضل 4 عطور صيفيه منعشه لصيف 2025
lebanon 24
15/07/2025 19:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل 5 أنواع ماسكارا مقاومة للماء لصيف 2025
lebanon 24
15/07/2025 19:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-07-15
12:05 | 2025-07-15
12:04 | 2025-07-15
11:52 | 2025-07-15
11:38 | 2025-07-15
11:37 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24