22 تموز الإحتفالية الأولى لصيف 2025 في حديقة البطاركة

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يفتتح غبطة البطريرك أنشطة صيف 2025 في حديقة البطاركة – الديمان، مساء الثلاثاء 22 الجاري، حيث يترأس الاحتفالية الأولى عند الساعة السادسة والنصف مساءً.وتتضمن المناسبة إطلاق مخطط تجميلي جديد لساحات وممرات الحديقة، يتخلله تزيين الموقع بمنحوتات وتماثيل مستوحاة من تراث الوادي المقدس.وسيزيح غبطته الستار عن أولى المنحوتات تحت عنوان: "بطريرك الحياة في قنوبين، يد تحمل قنوبين إلى الحياة"، وهي تحية محبة ووفاء لشخص البطريرك ولمقامه، الذي جعل خلال خدمته البطريركية الإنسان في وادي قنوبين أولوية قبل الحجر، من خلال ترميم بيوت القرية، إقامة بيوت ضيافة، وإنجاز المسارات القانونية لتأهيل درب مار ليشع - وادي قنوبين، كما يتابع اليوم تأهيل دروب القرية الزراعية الترابية.المنحوتة الصخرية يبلغ ارتفاعها 160 سنتيمتراً، موضوعة فوق صخرة طبيعية في الطرف لساحة دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات. وهي تمثّل يد البطريرك مرفوعةً تحتضن خريطة وادي قنوبين.العمل هو تقدمة من المهندس وديع فارس، قنصل في نوفاسكوشيا – كندا، من تصميم المهندس داني الحاج، تنفيذ النحات نصري طوق، وفكرة الزميل عرب، لرابطة قنوبين للرسالة والتراث.