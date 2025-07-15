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لبنان

حريق في مجمع الامام الخميني في تحويطة الغدير

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن أندلاع حريق في مجمع الامام الخميني في تحويطة الغدير، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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