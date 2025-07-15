Advertisement

لبنان

بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1391722-638881911427602264.jpg
Doc-P-1391722-638881911427602264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه قطاع السيارات في لبنان واحدة من أصعب مراحله منذ أكثر من عقد، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وغياب الرقابة والتدهور الاقتصادي المستمر. آلاف السيارات تُستورد سنوياً من دون الالتزام بالحدّ الأدنى من المعايير الفنية والبيئية، ما يهدد السلامة العامة ويُعمّق حالة الفوضى على الطرقات.
Advertisement
في هذا السياق، حاورت "النهار رئيس ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان"، نبيل بازرجي عن واقع القطاع، والكشف عن مكامن الخلل والحلول.
 
سيارات "مضروبة" تتدفق... والدولة لا تتحرك
أوضح بازرجي أنّ الجمعية تمثّل أكثر من 95 علامة تجارية في لبنان، وتعمل على ضمان التزامها المعايير الدولية. لكنه أشار إلى أنّ ما يحدث اليوم خارج عن سيطرة المستوردين القانونيين. فوفقًً للقانون، يُسمح باستيراد السيارات المستعملة شرط أن تكون صالحة للاستعمال وتحمل شهادات تثبت حالتها الميكانيكية، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ أن آلاف السيارات المستوردة إلى لبنان عام 2024، والتي قد يتجاوز عددها 25 ألفاً، دخلت من دون فحص أو رقابة. وإن كان 10% فقط منها غير صالح، فنحن نتحدث عن ما لا يقل عن 2,500 سيارة مضرّرة تم طرحها في السوق المحلي.
وأشار إلى أن القانون اللبناني يمنع استيراد السيارات المصدومة أو المقطّعة، ولكن غياب التطبيق والرقابة يجعل من هذه الممنوعات أمراً واقعاً.
 
من يتحمّل المسؤولية؟
حمّل بازرجي مسؤولية الفوضى إلى أكثر من جهة رسمية، على رأسها الجمارك اللبنانية، لكونها المعنيّة المباشرة بضبط ما يدخل عبر المرافئ. لكنه شدد أيضاً على غياب المعاينة الميكانيكية في المرافئ، والتي تُعد أساسية لضمان سلامة المركبات قبل دخولها.
"انتهى عقد المعاينة الميكانيكية مع الشركة المتعاقدة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد العقد، ولا تأمين بديل. النتيجة: لا فحوص، ولا رقابة، والفوضى مستمرة، أوضح".
كما تحدّث عن انعدام التنسيق بين وزارة المال ووزارة الداخلية في ما يخصّ التمويل والموظفين، ما أدى إلى شلل تام في مرافق هيئة إدارة السير.
 
"النافعة" معطّلة... والأثر كارثي
واعتبر بازرجي، أن غياب هيئة إدارة السير (النافعة) يفاقم المشكلة. فقد توقفت عن إصدار رخص السوق والدفاتر، وعن إجراء الفحوص التقنية، وكل ذلك بحجة "محاربة الفساد". وأضاف: "أوقفوا العمل بالنافعة بسبب شبهات فساد، ولكن من دون أي بديل. لا تعيين موظفين جدد، ولا حلول عملية. النتيجة أن كل القطاع توقّف، رغم أننا نتحدث عن مرفق حيوي يمسّ حياة المواطنين يومياً".
ورأى أن المحاولات الجزئية لإعادة تفعيل النافعة عبر ضباط أمن داخلي لم تحلّ المشكلة، بل شكّلت حلاً جزئياً وموقتاً لا يغني عن الإصلاح الحقيقي.
 
خطر بيئي وسلامة عامة مهددة
ولفت بازرجي، إلى أن السيارات التي تدخل لبنان، غالباً ما يكون عمرها بين 6 و8 سنوات، أي أنها تخطّت نصف عمرها التقني. وفي دول أخرى، يُحفَّز المواطنون على التخلص منها حفاظاً على البيئة وتحديثاً للتقنيات.
وأضاف: "غياب الصيانة، ووجود سيارات بمقاييس دقيقة غير منضبطة، يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة، فبعض السيارات تُصلح وتلمّع وتُباع كأنها جديدة، لكنها لا تتطابق مع معايير القيادة الآمنة". 
 
دعوة إلى إعادة الهيكلة
اختتم بازرجي بتوجيه نداء صريح إلى الدولة اللبنانية بضرورة إعادة هيكلة هيئة إدارة السير، وتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، محذّراً من أن استمرار غيابها سيزيد من الفوضى، ويضع حياة المواطنين على المحك، معتبراً أن هذا القطاع بحاجة إلى قرار جريء، وهيكلة واضحة، وتمويل شفاف. لا يجوز أن يبقى المواطن رهينة الفوضى والموت على الطرقات.
فوضى السيارات في لبنان لم تعد مجرد قضية تنظيمية، بل باتت أزمة تمس الأمن والسلامة العامة. ومع غياب الدولة، تبقى أرواح المواطنين مهددة، والأسواق مفتوحة أمام الاستغلال والفوضى. فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل وقوع الكارثة الكبرى؟

مواضيع ذات صلة
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 180 ألف شخص في غزة قسرا منذ 15 وحتى 25 أيار
lebanon 24
15/07/2025 19:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: جندي بريطاني أرسل بريدا إلكترونيا بالخطأ به هويات نحو 25 ألف أفغاني
lebanon 24
15/07/2025 19:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة السوري: الحرائق قضت على أكثر من 16 ألف هكتار من البيئة الطبيعية والبساتين والحقول
lebanon 24
15/07/2025 19:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح من الفاشر منذ نيسان الماضي
lebanon 24
15/07/2025 19:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-07-15
12:05 | 2025-07-15
12:04 | 2025-07-15
11:52 | 2025-07-15
11:38 | 2025-07-15
11:37 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24