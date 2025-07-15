المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية

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أعلن وزير المالية ياسين جابر عن قرب إطلاق نقلة نوعية في عمل جمارك مرفأي وطرابلس، عبر إدخال ماسحات ضوئية حديثة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لضبط محاولات التلاعب بنوعية وأسعار البضائع، سواء كانت مستوردة أو مصدّرة.وأشار جابر خلال لقائه وفداً من برئاسة Alessandra Viezzer، بحضور ممثلين عن السفارتين والألمانية، إلى أن الماسحات التي سيتم تشغيلها قريباً (اثنتان في بيروت وواحدة في طرابلس)، تتمتع بقدرة تشغيلية هائلة تصل إلى 60 حاوية في الساعة، مقارنةً بـ40 حاوية في اليوم سابقاً، مؤكدًا أن جهاز الجمارك اللبناني سيتولى عملية الكشف، بينما يقتصر دور شركة CMA CGM على التشغيل والصيانة.وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية ومنع التهرّب الجمركي، إضافة إلى دعم مالية الدولة، مشيرًا إلى توقيعه مناقصة لتحديث أنظمة الجمارك المعلوماتية، بتمويل من البنك الدولي والاتحاد بقيمة 2.1 مليون دولار، وبدء التفاوض مع شركات دولية متخصصة في التتبع المسبق للبضائع.وفي سياق متصل، استقبل جابر ونقابات النقل البري بسام طليس، حيث جرى بحث تمديد مهلة تسوية أوضاع الشاحنات العاملة في مرفأي بيروت وطرابلس، لا سيما لجهة الالتزام بأوزان الحمولة القصوى. ووعد جابر بدراسة الملف لتسهيل التسويات المطلوبة ضمن الأطر القانونية.كما تطرق طليس، بصفته مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في ، إلى مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. فأوضح الوزير جابر أنه أحال الملف إلى لتوزيع المستحقات، كاشفًا عن قرار رفع قيمة هذه المستحقات من عائدات الهاتف الثابت، خصوصاً للبلديات المستحدثة التي تواجه ضائقة مالية خانقة.وفي ختام نشاطه، التقى وزير المالية رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ناصيف سقلاوي، حيث تم بحث السبل المتاحة لمساعدة مزارعي التبغ المتضررين من الاعتداءات الأخيرة، من خلال دعم مباشر وخطط لتعزيز صمودهم.