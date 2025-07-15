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لبنان

من لبنان إلى قلب روسيا... كركلا تكتب فصلاً جديداً في المسرح العالمي

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:28
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أعلن وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، خلال مؤتمر صحافي عقد في المكتبة الوطنية، عن مشاركة فرقة مسرح كركلا بعرضها "ألف ليلة وليلة" على خشبة مسرح البولشوي في روسيا، للمرة الأولى في تاريخ المسرح العريق.
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وقد شارك في المؤتمر المايسترو عبد الحليم كركلا، والمخرج إيفان كركلا، بحضور شخصيات ثقافية وفنية بارزة، من بينها الكوريغراف أليسار كركلا، والفنانون هدى حداد وجوزيف عازار وسيمون عبيد، والشاعران سهيل مطر وشوقي بزيع، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

واستهل الوزير سلامة المؤتمر بعرض فيلم قصير تضمن مقتطفات من تغطيات إعلامية عالمية لمسرح كركلا، مشيداً بالدعوة التي تلقّتها الفرقة لتقديم عروضها على خشبة البولشوي، معتبراً أن ما حققته "هو وسام على صدر عبد الحليم كركلا وفرقته، ومصدر فخر واعتزاز لكل اللبنانيين".

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في سياق صمود الثقافة اللبنانية رغم كل الأزمات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، مشدداً على أن الإبداع ينبع من المجتمع، لا من المراسيم، و"أن كركلا لعب دوراً محورياً في إبقاء شعلة الفن متقدة في لبنان".

بدوره، عبّر المايسترو عبد الحليم كركلا عن اعتزازه بهذه المحطة التاريخية، وقال: "الفنان مرآة محيطه، ومسرح كركلا منذ تأسيسه حرص على تقديم رسالة ثقافية عربية، تجمع بين التراث والمعاصرة، وتضع اسم لبنان على خارطة الفن العالمي".

وأضاف: "مشاركتنا على خشبة البولشوي، بالتعاون مع مؤسسة تشيكوف الدولية في موسكو، لحظة استثنائية، كونها المرة الأولى التي يُستقبل فيها عرض عربي على هذا المسرح التاريخي".

وأوضح أن مسرحية "ألف ليلة وليلة" ستجسد عبر الرقص والأزياء والموسيقى، جماليات الشرق الساحر، على أنغام كورساكوف ورافيل، مشيراً إلى أن العمل سيُقدَّم لثلاث ليالٍ في 23، 24، و25 تموز، قبل أن يُعاد عرضه على خشبة مسرح كركلا في سن الفيل حتى نهاية آب.

وختم كركلا بشكر الوزير سلامة، قائلاً: "لدينا على هذه الأرض إرث حضاري بحجم عمر الأبجدية، وما كان له أن يبقى لولا جهودكم وجهود أمثالكم في خدمة الثقافة والحضارة".

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