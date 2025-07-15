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لبنان

رجّي: لضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
15-07-2025 | 09:45
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تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته في بروكسيل، على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لدول الجوار مع الاتحاد الأوروبي. والتقى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد رجي على ضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لقوات "اليونيفيل". وتناول اللقاء موضوع النازحين السوريين ودور بلجيكا مع الاتحاد الاوروبي في تأمين عودتهم إلى بلادهم. 
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رجي التقى ايضا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي وعرض معه لآخر التطورات في المنطقة.
 
 
 
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