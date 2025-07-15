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تابع والمغتربين يوسف رجي لقاءاته في بروكسيل، على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لدول الجوار مع . والتقى الوزراء وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد رجي على ضرورة الضغط للتوصل لانسحاب من والمساعدة في التجديد لقوات "اليونيفيل". وتناول اللقاء موضوع السوريين ودور بلجيكا مع الاتحاد الاوروبي في تأمين عودتهم إلى بلادهم.رجي التقى ايضا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الهاشمية أيمن الصفدي وعرض معه لآخر التطورات في المنطقة.