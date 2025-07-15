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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:06
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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٥/٠٧/١٧ جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المُبيِّنة في جدول الأعمال.
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