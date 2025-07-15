Advertisement

لبنان

إيمان وورود وصلوات... ذخائر القديسة تريزيا تصل إلى بكفيا وتتابع مسيرتها الروحية

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1391751-638881962875018454.jpg
Doc-P-1391751-638881962875018454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابعت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع جولتها الروحية في عدد من بلدات وقرى قضاء المتن، حيث حطّت اليوم في كنيسة سيدة المعونات – عين الخروبة، وسط استقبال حاشد من المؤمنين الذين نثروا الورود والأرز، وارتفعت الصلوات والتراتيل وقرعت الأجراس احتفاءً بالمناسبة. وتقدّم الاستقبال كاهن الرعية الأب حبيب قزحيا، وكاهن رعية مار ضومط الأب مارون اسطفان، إلى جانب الأخويات والجمعيات الكنسية والكشفية.
Advertisement

وبعد رتبة التبارك، انطلق موكب الذخائر إلى بلدة بكفيا، حيث تجمّع المؤمنون عند المدخل الرئيسي للبلدة للمشاركة في مسيرة إيمانية نحو كنيسة مار عبدا، حيث ستمكث الذخائر حتى بعد ظهر الأربعاء، قبل أن تنتقل إلى كنيسة مار مارون في مزرعة يشوع، ثم إلى كنيسة مار مارون في الدورة مساء الخميس.

وكانت جولة الذخائر قد انطلقت السبت من كنيسة سيدة المتين، تلتها محطة في كنيسة السيدة – عين سعادة، ثم كنيسة سانت تريز – المنصورية، كما زارت يوم الاثنين كنيسة سيدة الكرمل – الفنار.

وفي كل محطة من هذه الجولة، احتشد المؤمنون من مختلف الأعمار للتبارك، ورفع الصلوات والابتهالات في أجواء روحية عابقة بالإيمان والرجاء، تعبيراً عن محبة خاصة للقديسة تريزيا التي تُعرف بشفيعة الرسالات والطفولة الروحية.
مواضيع ذات صلة
جبيل تستقبل ذخائر القديسة تريزيا وسط الورود والتراتيل
lebanon 24
15/07/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مغدوشة تحتفل بقدوم ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع بالترانيم والصلوات
lebanon 24
15/07/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ذخائر القديسة تريزيا تُضيء مغدوشة
lebanon 24
15/07/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال ذخائر القديسة تريزيا في مجدليا
lebanon 24
15/07/2025 19:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-07-15
12:05 | 2025-07-15
12:04 | 2025-07-15
11:52 | 2025-07-15
11:38 | 2025-07-15
11:37 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24