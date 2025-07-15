إيمان وورود وصلوات... ذخائر القديسة تريزيا تصل إلى بكفيا وتتابع مسيرتها الروحية

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تابعت ذخائر القديسة تريزيا الطفل جولتها الروحية في عدد من بلدات وقرى قضاء المتن، حيث حطّت اليوم في المعونات – عين الخروبة، وسط استقبال حاشد من المؤمنين الذين نثروا الورود والأرز، وارتفعت الصلوات والتراتيل وقرعت الأجراس احتفاءً بالمناسبة. وتقدّم الاستقبال كاهن الرعية الأب حبيب قزحيا، وكاهن رعية مار ضومط الأب مارون ، إلى جانب الأخويات والجمعيات الكنسية والكشفية.وبعد رتبة التبارك، انطلق موكب الذخائر إلى بلدة ، حيث تجمّع المؤمنون عند المدخل للبلدة للمشاركة في مسيرة إيمانية نحو مار عبدا، حيث ستمكث الذخائر حتى بعد ظهر الأربعاء، قبل أن تنتقل إلى في مزرعة ، ثم إلى كنيسة في مساء الخميس.وكانت جولة الذخائر قد انطلقت السبت من كنيسة سيدة المتين، تلتها محطة في كنيسة السيدة – عين ، ثم كنيسة تريز – ، كما زارت يوم الاثنين كنيسة سيدة – الفنار.وفي كل محطة من هذه الجولة، احتشد المؤمنون من مختلف الأعمار للتبارك، ورفع الصلوات والابتهالات في أجواء روحية عابقة بالإيمان والرجاء، تعبيراً عن محبة خاصة للقديسة تريزيا التي تُعرف بشفيعة الرسالات والطفولة الروحية.