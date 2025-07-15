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لبنان

يعقوبيان: ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:22
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قالت النائبة بولا يعقوبيان، إنّ "ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله، وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضدّ فساد السلطة".
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وأشارت يعقوبيان من مجلس النواب إلى "عدم تجاوب فعلي من "حزب الله" بشأن تسليم السلاح".


ورأت أنّ "هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تاتي بمشاريع مثمرة".
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