يعقوبيان: ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله

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قالت النائبة ، إنّ "ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله، وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضدّ فساد السلطة".وأشارت من مجلس النواب إلى "عدم تجاوب فعلي من " " بشأن تسليم السلاح".ورأت أنّ " قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن بمشاريع مثمرة".