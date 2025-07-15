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لبنان

عون يواصل لقاءاته: دعم للرياضة وتأكيد على التنمية السياحية

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:31
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واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، حيث استقبل بعد ظهر اليوم النائبة بولا يعقوبيان، وبحث معها في المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل الرئيس عون النائب السابق منصور غانم البون، الذي شكره على متابعته وضع مرفأ جونيه السياحي، ما أدى إلى إعادة تشغيله للحركة البحرية السياحية، الأمر الذي من شأنه إنعاش المنطقة وتعزيز القطاع السياحي فيها. وجرى خلال اللقاء التداول في ضرورة استكمال المشاريع الإنمائية المتوقفة وتلك التي لا تزال بحاجة إلى تطوير وتنفيذ.

وفي السياق الرياضي، استقبل رئيس الجمهورية وفداً من الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية ضمّ رئيس الاتحاد حسنين مقلد، وأمين السر حسن قعيق، يرافقهم البطل اللبناني الدولي ايتيان الشاعر، المتوّج مؤخراً بلقب بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في مدينة كمنيتس الألمانية، إلى جانب البطلة العالمية جويا خير الله، أول لبنانية تحرز بطولة العالم للناشئات عام 2023 وبطولة آسيا عام 2021، وقد حطّمت عدة أرقام قياسية عالمية وقارية.

وشرح الوفد للرئيس عون أهمية هذه الإنجازات النوعية على المستوى الدولي، لا سيما فوز الشاعر بلقب بطل العالم في فئة 120 كيلوغراماً ضمن بطولة العالم المفتوحة، بعدما تفوق على نخبة من الرياضيين العالميين في نهائي حافل بالإثارة، بفضل التخطيط المحكم وتركيزه العالي. وأوضح مقلد أن المنتخب اللبناني حلّ في المركز الحادي عشر من أصل 56 دولة مشاركة برصيد 15 نقطة.

أما البطلة خير الله، فتمكّنت من دخول تاريخ الرياضة النسائية اللبنانية عبر فوزها في بطولة العالم للقوة البدنية للناشئات عام 2021، وهي دون العشرين عاماً.

وأثنى الرئيس عون على ما حققه الشاعر وخير الله، وهنّأهما على الإنجازات التي رفعت اسم لبنان عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أن "هؤلاء الأبطال يشكّلون الوجه المشرق للبنان، ويجسّدون طاقات الشباب اللبناني القادر على التفوق رغم التحديات".
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