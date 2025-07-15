29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون يواصل لقاءاته: دعم للرياضة وتأكيد على التنمية السياحية
Lebanon 24
15-07-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لقاءاته في
قصر بعبدا
، حيث استقبل بعد ظهر اليوم النائبة بولا يعقوبيان، وبحث معها في المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
كما استقبل
الرئيس عون
النائب السابق منصور غانم البون، الذي شكره على متابعته وضع مرفأ جونيه السياحي، ما أدى إلى إعادة تشغيله للحركة البحرية السياحية، الأمر الذي من شأنه إنعاش المنطقة وتعزيز القطاع السياحي فيها. وجرى خلال اللقاء التداول في ضرورة استكمال المشاريع الإنمائية المتوقفة وتلك التي لا تزال بحاجة إلى تطوير وتنفيذ.
وفي السياق الرياضي، استقبل رئيس الجمهورية وفداً من الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية ضمّ
رئيس الاتحاد
حسنين مقلد، وأمين السر حسن قعيق، يرافقهم البطل اللبناني الدولي ايتيان الشاعر، المتوّج مؤخراً بلقب بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في مدينة كمنيتس
الألمانية
، إلى جانب البطلة العالمية
جويا
خير الله، أول لبنانية تحرز بطولة العالم للناشئات عام 2023 وبطولة آسيا عام 2021، وقد حطّمت عدة أرقام قياسية عالمية وقارية.
وشرح الوفد للرئيس عون أهمية هذه الإنجازات النوعية على المستوى الدولي، لا سيما فوز الشاعر بلقب بطل العالم في فئة 120 كيلوغراماً ضمن بطولة العالم المفتوحة، بعدما تفوق على نخبة من الرياضيين العالميين في نهائي حافل بالإثارة، بفضل التخطيط المحكم وتركيزه العالي. وأوضح مقلد أن المنتخب اللبناني حلّ في المركز الحادي عشر من أصل 56 دولة مشاركة برصيد 15 نقطة.
أما البطلة خير الله، فتمكّنت من دخول تاريخ الرياضة النسائية
اللبنانية
عبر فوزها في بطولة العالم للقوة البدنية للناشئات عام 2021، وهي دون العشرين عاماً.
وأثنى الرئيس عون على ما حققه الشاعر وخير الله، وهنّأهما على الإنجازات التي رفعت اسم
لبنان
عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أن "هؤلاء الأبطال يشكّلون الوجه المشرق للبنان، ويجسّدون طاقات الشباب اللبناني
القادر
على التفوق رغم التحديات".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون زار شيخ الأزهر في القاهرة: تأكيد على دعم وحدة لبنان وعودة معهد الأزهر
Lebanon 24
الرئيس عون زار شيخ الأزهر في القاهرة: تأكيد على دعم وحدة لبنان وعودة معهد الأزهر
15/07/2025 19:14:01
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون واصل لقاءاته في بعبدا: بحث في حصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
Lebanon 24
عون واصل لقاءاته في بعبدا: بحث في حصرية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
15/07/2025 19:14:01
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تأكيد على التفاهم الانتخابي خلال لقاء بين وفد من العيشية والرئيس عون
Lebanon 24
تأكيد على التفاهم الانتخابي خلال لقاء بين وفد من العيشية والرئيس عون
15/07/2025 19:14:01
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا يواصل لقاءاته في الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسية
Lebanon 24
أبي رميا يواصل لقاءاته في الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسية
15/07/2025 19:14:01
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)
Lebanon 24
جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)
10:03 | 2025-07-15
15/07/2025 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيخة العقل تدين انتهاكات السويداء وتدعم الحل السلمي
Lebanon 24
مشيخة العقل تدين انتهاكات السويداء وتدعم الحل السلمي
12:05 | 2025-07-15
15/07/2025 12:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم
Lebanon 24
ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم
12:04 | 2025-07-15
15/07/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حماده: متمسكون بلبنان الكبير ويجب تسليم السلاح بإرادة وطنية
Lebanon 24
حماده: متمسكون بلبنان الكبير ويجب تسليم السلاح بإرادة وطنية
11:52 | 2025-07-15
15/07/2025 11:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث شؤونًا إنمائية والتقى الفرزلي ووفوداً من عكار
Lebanon 24
سلام بحث شؤونًا إنمائية والتقى الفرزلي ووفوداً من عكار
11:38 | 2025-07-15
15/07/2025 11:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة" في برج البراجنة.. شاهدوا ماذا حصل!
15:59 | 2025-07-14
14/07/2025 03:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدية بـ2000 دولار" في لبنان تؤدي إلى "احتيال".. ماذا حصل؟
Lebanon 24
"هدية بـ2000 دولار" في لبنان تؤدي إلى "احتيال".. ماذا حصل؟
15:08 | 2025-07-14
14/07/2025 03:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:03 | 2025-07-15
جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)
12:05 | 2025-07-15
مشيخة العقل تدين انتهاكات السويداء وتدعم الحل السلمي
12:04 | 2025-07-15
ناجي: طرابلس تعاني من الإهمال وسكانها يشعرون أن الحكومة لا تسمعهم
11:52 | 2025-07-15
حماده: متمسكون بلبنان الكبير ويجب تسليم السلاح بإرادة وطنية
11:38 | 2025-07-15
سلام بحث شؤونًا إنمائية والتقى الفرزلي ووفوداً من عكار
11:37 | 2025-07-15
حزب الله يُدين مجزرة وادي فعرا: على الدولة اللبنانية ان تتحرك بشكل فوري لوضع الجهات الدولية أمام مسؤولياتها
فيديو
جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)
Lebanon 24
جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)
10:03 | 2025-07-15
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 19:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24