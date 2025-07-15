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لبنان

زرازير: متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:35
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زعمت النائبة سينتيا زرازير أنّ "الوزيرة تمارا الزين اخفت معلومات حول جودة حليب الاطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث".
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وأضافت زرازير من مجلس النواب، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل".
 
 
وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".
 
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