زرازير: متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟

زعمت النائبة أنّ " اخفت معلومات حول جودة حليب الاطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس ".

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وأضافت زرازير من مجلس النواب، أنّ "رئيس الحكومة عاجز عن تحرير موقع المالي من قبضة رئيس ".