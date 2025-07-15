قائد الجيش استقبل مدير المخابرات القبرصي وروني لحود

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استقبل ، العماد ، في مكتبه في اليرزة، ومدير جهاز المخابرات ، ، حيث جرى عرض لآخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى العماد هيكل للمؤسسة العامة للإسكان، ، وتم خلال اللقاء بحث عدد من والمسائل المختلفة.