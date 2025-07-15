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لبنان

قائد الجيش استقبل مدير المخابرات القبرصي وروني لحود

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:38
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استقبل قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي، تاسوس تزيونيس، حيث جرى عرض لآخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك.
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كما التقى العماد هيكل المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، روني لحود، وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمسائل المختلفة.
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