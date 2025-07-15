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لبنان

صليبا: لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:43
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سألت النائبة نجاة صليبا "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سدّ العجز عبر الضرائب؟"
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وأكدت صليبا من مجلس النواب أنّه "لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس".
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