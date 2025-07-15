صليبا: لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس

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سألت النائبة "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سدّ العجز عبر الضرائب؟"وأكدت من مجلس النواب أنّه "لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس".