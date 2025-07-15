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لبنان

مكي: الترشح للمناصب القيادية العليا فقط عبر المنصة الإلكترونية

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:42
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 أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، أن "المنصة الإلكترونية هي المعبر الوحيد إلى الترشح للمراكز القيادية العليا الشاغرة في الإدارة اللبنانية، وهي الآلية القانونية الوحيدة التي أقرّها مجلس الوزراء لإتمام أي تعيين في وظائف الفئة الأولى، بما يضمن الشفافية والمساواة، واحترام الأصول الإدارية".
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وذكّر في تصريح بأن "آلية التعيينات التي أقرّت في مجلس الوزراء في القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025 نصت في المادة الثالثة من الفقرة ب في بند "التعيين في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة من خارج الملاك" على التالي: "تقدّم طلبات الترشيح إلكترونياً على المنصة المخصصة لذلك عبر الموقع الرسمي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية(…)".
 
وشجّع مكي "المواطنين اللبنانيين من كافة الطوائف من أصحاب الكفاءات والراغبين في تقديم ترشيحهم إلى التقدّم بملء طلبات الترشيح إلكترونيًا على المنصة المخصصة لذلك.
http://seniorrecruit.omsar.gov.lb".
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