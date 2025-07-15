Advertisement

لبنان

ضاهر: إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1391776-638881986819830429.jpg
Doc-P-1391776-638881986819830429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتبر النائب ميشال ضاهر أنّ "هناك خطراً وجوديّاّ، ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد، وإسرائيل فرحة بحالتنا".
Advertisement


وأضاف ضاهر من مجلس النواب: "إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".


وتمنى على "حزب الله" أنّ يتّخذ موقفاً واضحاً في ما يخصّ السلاح"، وتابع: "لا نريده أن ينتحر وأن يأخذ اللبنانيّين معه".
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال ضاهر: الكيان في خطر وجودي وهناك تدمير ممهنج للاقتصاد والعدو الإسرائيلي "مبسوط فينا" وأخاف من انفجار الفتنة إذا استمرّت الأزمة
lebanon 24
15/07/2025 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أرى أن شيعة لبنان يتعرضون لتهديد وجودي إذا لم يبقوا واقفين على أقدامهم وما لم تتوقف الضغوط ومحاولات إثارة الفتنة
lebanon 24
15/07/2025 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
lebanon 24
15/07/2025 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: إذا استمرت الرسوم الجمركية البالغة 10% فسنضطر إلى فرض تعويضات مماثلة على الصناعات الأميركية
lebanon 24
15/07/2025 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-07-15
12:05 | 2025-07-15
12:04 | 2025-07-15
11:52 | 2025-07-15
11:38 | 2025-07-15
11:37 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24