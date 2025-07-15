ضاهر: إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة

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اعتبر النائب أنّ "هناك خطراً وجوديّاّ، ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد، وإسرائيل فرحة بحالتنا".وأضاف من مجلس النواب: "إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".وتمنى على " " أنّ يتّخذ موقفاً واضحاً في ما يخصّ السلاح"، وتابع: "لا نريده أن ينتحر وأن يأخذ اللبنانيّين معه".