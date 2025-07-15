Advertisement

لبنان

مشيخة العقل تدين انتهاكات السويداء وتدعم الحل السلمي

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1391844-638882031954966048.png
Doc-P-1391844-638882031954966048.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان بيانا، توقفت فيه أمام "مجريات الأحداث الدامية والاعتداءات في السويداء"، وإذ دعت "المؤمنين إلى رفع الدعاء الى الله سبحانه وتعالى لإنقاذ السويداء من نار الشر والفتنة، اكدت النقاط التالية:
Advertisement

أولاً: إدانة بشدّة للممارسات المؤدية الى تعكير صفو العيش الآمن الذي كان سائداً في مدينة السويداء، ومحاولات بث الفتن الطائفية والمذهبية، وتدعو الدولة السورية الى تحمّل مسؤولية ضبط الأمن وحقن الدماء والارتكابات والممارسات الاجرامية واللاإنسانية، التي قامت وتقوم بها عناصر غير منضبطة ومعاقبة فاعليها، كما تحمّل المسؤولية للأمن العام بخصوص الافعال المسيئة للرموز والشعائر الدينية والاستهزاء بها، وانتهاك حرية المعتقد.

ثانياً: مباركة الخطوات ومساعي العقلاء والقيادات الدينية، وخاصة ما صدر عن الاجتماع الاخير في دارة سماحة الشيخ يوسف جربوع في السويداء، تلك المساعي الآيلة لمدّ يد التعاون والتنسيق مع الدولة السورية وتثبيت الاتفاقات التي حصلت، بما يحفظ كرامة المواطنين وسلامة الجبل، وما يثبّت هيبة الدولة في آن. ومناشدة الجميع العمل الجدّي والمسؤول لتجاوز الحوادث الدموية المؤلمة والحالات الصدامية وتفادي استعمال القوة في معالجة الأمور، والتطلّع نحو المستقبل بعين الحكمة والامل. 

ثالثاً: التوّجه الى الدولة السورية، لاحترام تاريخ وخصوصية وكرامة مجتمع طائفة الموحدين الدروز الناصع بهويته الإسلامية والعربية ونضالات قياداته، وفي طليعتهم قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الاطرش، ولعدم السمّاح للمتطرّفين ممارسة الاعتداء وارتكاب الانتهاكات والأعمال الإجرامية، ومحاسبة الحاقدين الذين يتعرضون للشيوخ والنساء والأطفال والأماكن الدينية، وينتهكون حرمات البيوت والأعراض والمؤسسات، و⁠التعاون المسؤول لإخماد نار الفتن من الجهتين المتصادمتين وعدم تأجيجها. 

رابعاً: ⁠عدم التعرّض للعمال السوريين المتواجدين في لبنان، والتحلّي بالقيم الاخلاقية والانسانية الحكيمة السائدة". 
 
مواضيع ذات صلة
لافروف: ناقشت مع عراقجي الحل السلمي للأزمة الإيرانية
lebanon 24
16/07/2025 01:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيخة العقل هنأت الدروز بعيد الأضحى: للتخفيف قدر الإمكان من مظاهر الابتهاج
lebanon 24
16/07/2025 01:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيخة العقل: الجمعة اول أيام عيد الاضحى المبارك والاربعاء أولى ليالي العشر
lebanon 24
16/07/2025 01:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيخة العقل تحذّر من منشورات "مضلّلة" تمسّ جوهر الدين والمجتمع
lebanon 24
16/07/2025 01:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-15
16:42 | 2025-07-15
16:12 | 2025-07-15
16:07 | 2025-07-15
15:53 | 2025-07-15
15:31 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24