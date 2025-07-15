الحشيمي: العلاقة مع سوريا أداة إنقاذ وليست تنازلاً

قال النائب إن " شهدت مشاهد مرعبة خلال الأيام الماضية بسبب مسلحين ظهروا في شوارعها،فيما هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال الحشيمي: " والغربية فتحت سفاراتها في فكيف لنا أن نعزل أنفسنا نحن والحدود مشتركة بيننا وهي شريان اقتصادي وتجاري وهي المنفذ الوحيد إلى الدول العربية".

وأضاف: "من هنا أدعو إلى اعادة العلاقات الرسمية مع عبر لقاءات وزارية منتظمة. ملف الموقوفين لا يُعالج بالشعارات والاهمال. أدعو لاطلاق خطة عمل تدريجية على مراحل عدة والتعامل مع النظام السوري الجديد لتأمين ظروف عودة والجلوس مع المنظمات الدولية لتسهيل العودة ووضع جدول زمني واضح لخفض اعداد النازحين".

وختم: "العلاقة مع سوريا هي اداة انقاذ وليست تنازلاً.. فلنتصرف كدولة لا كمسرح لتصفية الحسابات".