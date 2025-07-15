الحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو أهالي السويداء إلى عدم ترك السلاح

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أصدر البيان الآتي: "في مشهد مطابق وشبيه بمجازر الساحل، ها هي السويداء تدفع ثمن تبعات ايديولوجيا القتل والذبح التي ترافق سلطة الأمر الواقع في ، في مشهد مخزٍ يعيد البشرية جمعاء إلى عصر الجهل والغرائزية."وتابع البيان: "إنّ الحزب إذ يدين الصمت العالمي من الدول والمؤسّسات الراعية لحقوق الناس وغيرها عن المجازر بحقّ المدنيين والأبرياء في محافظة السويداء، يعتبر أنّ ما يحصل هو جريمة إبادة واضحة وسقوط واضح لعالم الإنسانية، وهو مشهد مماثل للغزوات والحملات التي تذكرها كتب التاريخ بوضوح."واعتبر الحزب أنّ السياق الذي سارت به الإدارة ، وهي "المغتصبة" للسلطة والتي رفعت عنها الولايات المتّحدة الأميركية تصنيفها كمنظّمة إرهابية، هو سياق إلغائي متطرّف يشكّل خطرًا كبيرًا على الإنسان والإنسانية في ، وإنّ الممارسات الإجرامية والتكفيرية والإرهابية تُبعد الإدارة الجديدة عن حمل صفة "الدولة"."ودعا الحزب الأهالي في محافظة السويداء إلى توخّي الحذر، وعدم ترك السلاح والتمسّك بكلّ عوامل القوّة لجهة الوحدة الداخلية وتوحيد الجهد والمرجعيات، وعدم الخضوع إلى أيّ نوع من التهديد الذي تمارسه عصابات الإدارة الجديدة، متقدّمًا من ذوي بأحرّ مشاعر العزاء والتضامن، بحسب البيان.كما توجّه الحزب بالتأكيد على عدم الرهان على أيّ نوع من الحمايات وخاصّة الفكرة التي زعمت أنّ العدوّ الاسرائيلي سيقف بوجه كلّ من سيهاجم السويداء، فمن يقوم بتنفيذ الانتهاكات والمجازر في السويداء وقبلها في الساحل، بات يلتقي أسبوعيًا مع القيادات الصهيونية مجاهرًا بذلك، وهو يتّجه لتوقيع اتفاقيات تطبيع وأمن مع كيان الاحتلال، كما قال.وأعاد الحزب التأكيد على ضرورة تحصين الداخل اللبناني ومنع الانجرار إلى الفتنة، وعدم الرهان على عوامل خارجية قد تطيح ببنية الكيان، وتعزيز ومؤسّسات الدولة وعوامل القوّة عبر قاعدة الجيش والشعب والمقاومة، وذلك لإفشال أيّ مخطط تفجيري دموي يشبه ما يحصل في الساحل السوري وفي السويداء، مع التشديد على ضرورة اليقظة والوعي لمنع الانزلاق نحو مشاريع الأعداء.