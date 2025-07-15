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لبنان

عطالله: لمقاربة ملف النزوح السوري على قاعدة وطنية

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:35
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قال النائب جورج عطالله إنه "على الأطراف السياسية قاطبة أن تقارب ملف النزوح السوري على قاعدة وطنية".
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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال عطالله إن "أسباب النزوح السوري الأساسية سقطت ويجب عدم مقاربة هذا الملف من بوابة العودة الطوعية".
 
وتابع: "لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 لكنه رغم ذلك تحمل أكثر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية".
 
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