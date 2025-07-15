عطالله: لمقاربة ملف النزوح السوري على قاعدة وطنية

قال النائب إنه "على الأطراف السياسية قاطبة أن تقارب ملف النزوح السوري على قاعدة وطنية".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن "أسباب النزوح السوري الأساسية سقطت ويجب عدم مقاربة هذا الملف من بوابة العودة الطوعية".

وتابع: " لم يوقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951 لكنه رغم ذلك تحمل أكثر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية".