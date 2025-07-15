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لبنان

لجميع المرشحين للتطوع بصفة دركي متمرّن... هذا البيان يهمكم

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بيان بشأن المرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، وجاء فيه: 
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إلحاقاً للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمتعلقة بتحديد موعد ومكان إجراء المباراة الخطيّة للمرشحين للتطوع في قوى الأمن الداخلي بصفة دركي متمرّن، من الذكور والإناث، والمواد التي ستتناولها المباراة المذكورة،

تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:

أولا: على جميع المرشحين المؤهلين لإجراء الإختبار الخطي، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لقوى الأمن الداخلي على الرابط التالي: https://isf.gov.lb/ar/written-exam

وذلك لمعرفة مكان إجراء الإختبار الخطي، واسم المبنى ورقم القاعة المخصصة لإجراء الإختبار المذكور،

ثانيا: على كل مرشح أن يصطحب معه لإجراء الإختبار الخطي:

بطاقة هوية/ إخراج قيد فردي جديد/ جواز سفر صالح.
إيصال الترشيح المعطى لصاحب العلاقة من قبل اللجنة وعليه النتيجة “مقبول” موقعاً من قبل رئيس اللجنة.
آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة أو إختزان المعلومات أو رسم البيانات،
قرطاسية (قلم حبر ناشف أزرق، قلم رصاص، مسطرة …….)،
ثالثاَ: للمراجعة أو الإستفسار، يمكن لكافة المرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف 76/416165، بشان أي استفسار، أو زيارة موقع هذه المديرية العامة الالكتروني على الرابط التالي: www.isf.gov.lb
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