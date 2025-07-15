صحناوي: العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ

قال النائب إنه "منذ 4 آب 2020 وحتى الآن، ما زال الكثير من أبناء يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال : "البيان الوزاري تحدث عن قضية المرفأ رفع عتب فهل هكذا تُصان قدسية أرواح الضحايا؟".

وتابع: "لم تبادر أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى تخصيص أموال لتعويض المتضررين جراء انفجار المرفأ".

واستكمل: "لشمل المتضررين من انفجار المرفأ بالاعفاءات التي أعطيت للمتضررين من الحرب في الجنوب".

واعتبر أن "المماطلة بالتحقيق في انفجار المرفأ تشكل طعنة جديدة في جرح الأهالي"، وختم: " فشلت في حماية الناس وإعادة الإعمار وتقديم التعويضات فكيف يمكن إقناع المواطنين بأن الدولة قادرة على القيام بواجباتها".