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لبنان

إصابة 9 أشخاص في حادث سير بدير الزهراني – النبطية

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:00
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اصابة 9 اشخاص بحادث سير مروع على اوتوستراد دير الزهرانيالنبطية، نقلوا الى مستشفيات النبطية.
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وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. (الوكالة الوطنية)
 
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