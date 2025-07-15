وزير الخارجية: على المجتمع الدولي تقبل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

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التقى ، مساء اليوم، في إطار متابعة للقاءاته في ، مفوضة لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات .وخلال اللقاء، أكد رجي "ضرورة تقبل لفكرة عودة السوريين إلى بلادهم، بعدما انتفت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم"، معتبرا أن "مسؤولية تأمين العودة تقع على عاتق المجتمع الدولي".ومن جهتها، أكدت لحبيب "استمرار دعم "، واعدة بـ"زيارة بلاد قريبا". (الوكالة الوطنية)