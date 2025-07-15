حبشي: السلاح خارج الدولة لا يحمي أحد

قال إنَّ " لم يسأل مجلس النواب حينما بالحرب لكنه يريد تحميلنا النتائج".

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وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال : "لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ".

وتابع: "الدولة تحمي الجميع والسلاح خارجها لا يحمي أي أحد ويجب أن يكون بيدها حصراً".

وأضاف: "السلاح لم يحمِ بل هدّم والمسؤول الأكبر هي الدولة التي كانت مُتفرجة ولم تقم بواجبها".

وقال: "لتفادي يجب حصر السلاح بيد الدولة، ونطلب من الحكومة استعمال كل الوسائل المتاحة لالزام العدو للانسحاب من ووقف الاعتداءات على البلد".

وأردف: "نطلب من الحكومة ولا سلام في لبنان إن بقي هناك مواطن مشرد ".

وأكمل: " يريد أن ترى سلطة تتخذ خطوات جدية، وعلى الحكومة وضع جدول زمني واضح لتفكيك كل البنى العسكرية والأمنية للبنانيين وغير اللبنانيين وحصر السلاح بيدها".