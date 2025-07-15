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لبنان

كيف جاء الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 13:44
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كشفت معلومات الجديد مساء اليوم، انّ "الرد الأميركي جاء مرحباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الأميركية ولا سيما في إضافة بند حصر السلاح عليها في الساعات الاخيرة لكن جاء في الرد مجموعة شروط على لبنان ان يلتزم بها للسير بالورقة اللبنانية برعاية دولية". 
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وبحسب المعلومات تتمثّل أبرز هذه الشروط في المهلة الزمنية لتنفيذ حصر السلاح، وفق آلية واضحة وجدول زمني سريع، تحت رقابة دولية مباشرة، وبمتابعة وتوثيق من الجيش اللبناني


كما أشارت المعلومات إلى أنه تتضمُّنِ الشروط أيضاً ضرورةَ إعلان موقف صريح وواضح من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصر سلاحه. 
 

 

 
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