كيف جاء الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية؟

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وبحسب المعلومات تتمثّل أبرز هذه الشروط في المهلة الزمنية لتنفيذ حصر السلاح، وفق آلية واضحة وجدول زمني سريع، تحت رقابة دولية مباشرة، وبمتابعة وتوثيق من .كما أشارت المعلومات إلى أنه تتضمُّنِ الشروط أيضاً ضرورةَ إعلان موقف صريح وواضح من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصر سلاحه.