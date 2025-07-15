"التقدمي" ينفي نصاً منسوباً إلى جنبلاط

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صدر عن مفوضية الإعلام في الإشتراكي البيان التالي: "يتم التداول على بنص منسوب إلى عن حديثه إلى " "، تمت إضافة جملة تتعلق بسلاح في إلى فقرة في النص لم يدل بها أثناء المقابلة."وتابع: "إن مفوضية الاعلام إذ تنفي بشكل تام ما ورد في النص المنسوب إلى الرئيس ، تعيد نشر الحديث الذي أدلى به إلى "التلفزيون العربي" بالصوت والصورة والذي جاءت حرفيته كالتالي: