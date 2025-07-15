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لبنان

"التقدمي" ينفي نصاً منسوباً إلى جنبلاط

Lebanon 24
15-07-2025 | 18:17
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بنص منسوب إلى الرئيس وليد جنبلاط عن حديثه إلى "التلفزيون العربي"، تمت إضافة جملة تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان إلى فقرة في النص لم يدل بها أثناء المقابلة."
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وتابع: "إن مفوضية الاعلام إذ تنفي بشكل تام ما ورد في النص المنسوب إلى الرئيس وليد جنبلاط، تعيد نشر الحديث الذي أدلى به إلى "التلفزيون العربي" بالصوت والصورة والذي جاءت حرفيته كالتالي: للاطلاع على الحديث كاملا اضغط هنا

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