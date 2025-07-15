في وادي خالد.. إصابة فتاة برصاصة طائشة في ظهرها

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أصيبت فتاة من التابعية برصاصة طائشة استقرت في العمود الفقري وذلك لحظة إطلاق نار في منطقة العكارية، وفق ما افادت مندوبة " ".فبينما كانت الفتاة تجلس داخل خيمة ذويها سقطت رصاصة طائشة وأصابتها في ظهرها.هذا وتشهد المنطقة إطلاق نار بشكل عشوائي، كما خلف الرصاص الطائش خسائر فادحة بألواح الطاقة الشمسية والسيارات والممتلكات، وقد وجّه ناشطون ووجهاء من المنطقة تكرراً بعدم إطلاق النار في اي مناسبة.