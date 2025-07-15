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لبنان

في وادي خالد.. إصابة فتاة برصاصة طائشة في ظهرها

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:20
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أصيبت فتاة من التابعية السورية برصاصة طائشة استقرت في العمود الفقري وذلك لحظة إطلاق نار في منطقة وادي خالد العكارية، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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فبينما كانت الفتاة تجلس داخل خيمة ذويها سقطت رصاصة طائشة وأصابتها في ظهرها. 

هذا وتشهد المنطقة إطلاق نار بشكل عشوائي، كما خلف الرصاص الطائش خسائر فادحة بألواح الطاقة الشمسية والسيارات والممتلكات، وقد وجّه ناشطون ووجهاء من المنطقة تكرراً بعدم إطلاق النار في اي مناسبة.

 
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