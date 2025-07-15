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لبنان

في طرابلس.. تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب أبقار شاردة

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:34
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قامت شرطة بلدية طرابلس مساء اليوم الثلاثاء بتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب أبقار شاردة كانت تتجول على طريق الأبرار في منطقة أبي سمراء، وذلك بعد تداول صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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الإجراء جاء عقب إنذارات متكررة. 

فيما أشارت مصادر إلى أن البلدية بصدد تقديم كتاب رسمي لإغلاق المزارع المخالِفة وختمها بالشمع الأحمر.
 
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