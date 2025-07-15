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لبنان

تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في محيط السلسلتين الشرقية والغربية

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:38
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يُحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في محيط السلسلتين الشرقية والغربية فوق بريتال الطيبة دورس مجدلون حزين طليا الخضر سرعين والنبي شيت وشمسطار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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