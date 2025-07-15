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لبنان

هل يدفع جنبلاط ثمن موقفه من أحداث السويداء سياسيًا؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-07-2025 | 14:53
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تتواصل الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوب سوريا، بين فصائل مسلّحة من الطائفة الدرزية من جهة، والجيش السوري وفصائل مسلّحة أخرى من جهة ثانية، وسط تصاعد في حدّة التوتر والانقسام داخل البيئة الدرزية.
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في خضم هذه المواجهات، أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتصريحات دعا فيها الدروز في سوريا إلى تسليم سلاحهم والدخول في مصالحة مع الدولة السورية


هذه التصريحات قوبلت برفض واسع، واعتُبرت من قِبل مراجع سياسية وروحية معارضة لمواقفه، أنها لا تعبّر عن واقع الطائفة بل تميل لصالح النظام السوري، في لحظةٍ توصف بأنها وجودية بالنسبة لدروز سوريا.


ورأى مراقبون أن تصريحات جنبلاط جاءت في توقيت سياسي حسّاس، قد تترك آثارًا مباشرة على واقعه السياسي داخل الطائفة، خصوصًا في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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