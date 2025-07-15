هل يدفع جنبلاط ثمن موقفه من أحداث السويداء سياسيًا؟

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في خضم هذه المواجهات، أدلى رئيس بتصريحات دعا فيها في إلى تسليم سلاحهم والدخول في مصالحة مع .هذه التصريحات قوبلت برفض واسع، واعتُبرت من قِبل مراجع سياسية وروحية معارضة لمواقفه، أنها لا تعبّر عن واقع الطائفة بل تميل لصالح النظام السوري، في لحظةٍ توصف بأنها وجودية بالنسبة لدروز سوريا.ورأى مراقبون أن تصريحات جاءت في توقيت سياسي حسّاس، قد تترك آثارًا مباشرة على واقعه السياسي داخل الطائفة، خصوصًا في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية.