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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أم تي في"الضغط على يتصاعد سياسيا وعسكريا.فالرد على الرد اللبناني وصل وسلم الى لبنان. اللافت ان رد واشنطن سبق وصول توم براك الى ، ما يعني ان الوسيط الاميركي مستعجل جدا لانجاز مهمته، وانه لا يزال مهتما جدا بالملف اللبناني، وذلك بعكس ما يعتقد البعض!الرد الاميركي يختصر بفكرتين: نزع سلاح على مراحل وضمن مهلة زمنية معينة على ان تنتهي المهلة آخر السنة على ابعد تقدير. اما الفكرة الثانية فتتعلق بعدم وجود ضمانات لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.ولكن ابعد من الرد المباشر، الواضح من اللهجة الاميركية ان واشنطن عادت الى الصيغة التي خاطبت بها قادة لبنان في العام 1988.ففي صيف ذاك العام عجزت الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية ما دفع المبعوث الاميركي الى لبنان آنذاك ريتشارد مورفي الى ان يقول كلمته الشهيرة: اما مخايل ضاهر واما الفوضى.واليوم يبدو الاميركي وكأنه يقول: اما سلاح حزب الله واما الفوضى. وفي السياق افاد مراسل ال " ام تي في" في واشنطن ان الادارة الاميركية تدرس ثلاثة سيناريوهات للتعاطي مع لبنان، قد يكون اخطرها انسحاب اميركي نهائي من الوساطة بين بيروت وتل ابيب وترك لبنان في مواجهة مفتوحة مع اسرائيل.عسكريا، الغارات لم تتوقف اليوم على البقاع الشمالي. وقد ادعى الجيش الاسرائيلي انها استهدفت معسكرات تستخدمها قوة الرضوان لتخزين الاسلحة و تدريب العناصر، ما ادى الى استشهاد اثني عشر شخصا، بينهم سبعة سوريين.في الاثناء السويداء تغلي ، فالاعتداءات الدموية ازدادت وعنفت بشكل غير مسبوق. وقد سجل دخول اسرائيلي على خط الصراع، اذ شنت اسرائيل ضربات جوية استهدفت اليات عسكرية تابعة للقوات في السويداء، وذلك بعد تلقي تعليمات مباشرة من بنينامين نتانياهو بضرب اي وجود عسكري او اسلحة يتم نشرها في المنطقة.مقدمة "المنار"اثنا عشر شهيدا ومثلهم من الجرحى بغارات صهيونية على جرود بلدات بقاعية، ونجاة طلاب تكسر زجاج مدارسهم اثناء اجاباتهم عن اسئلة الامتحانات الرسمية.هي اصعب الاسئلة التي فرضها العدو الصهيوني على جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، وهناك في بلدنا من يظن انه قادر على النجاح دون اجابات حقيقية عن هذه الاسئلة الصعبة والخطرة، حول كيفية وقف العدوان الصهيوني المتمادي المصحوب بتهويل اميركي معاد، وحول كيفية حفظ السيادة من العدوانين معا.ففيما كانت الكلمات من على منبر المجلس النيابي تصول وتجول باسئلة وسجالات بعضها تكرار للتهديدات الاسرائيلية والاميركية في زمن الاخطار الوجودية التي تهدد الكيان اللبناني، كانت الطائرات الصهيونية تستبيح السيادة وتقتل وترعب مواطنين لبنانيين وعائلة سورية قضت بامها وابيها وخمسة اطفالها، على مراى ومسمع نواب مجتمعين متفرقين، كل نوائب بعضهم انهم غارقون باحقادهم واوهامهم.ومع غرق الدولة بالصمت وغياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب دان حزب الله العدوان الخطير، واعتبره تصعيدا كبيرا يوجب على الدولة التحرك بكل مؤسساتها لكسر حالة الصمت غير المجدي،والتحرك بشكل جاد وفوري لوضع الجهات الدولية الضامنة لا سيما الاميركية امام مسؤولياتها، مع التاكيد ان الشعب اللبناني المقاوم الذي لا ينام على ضيم لن تزيده هذه الجرائم الصهيونية الا ثباتا وتمسكا بخياراته الوطنية المقاومة.في السويداء السورية الغارقة بدماء ابنائها، لم ينجل غبار النزال بين المسلحين الدروز وقوات الشرع بعد، رغم الحديث عن اتفاق لوقف اطلاق النار وصفه الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في الشيخ حكمت الهجري بالمذل، فيما الامور باتت ابعد من اعداد الضحايا الى ما يمس وحدة النسيج السوري وعدم الثقة بين مكوناته وانعدام الامن والامان الذي لا يمكن ان تؤمنه ولا تفرضه لا الوعود الخارجية ولا العنتريات الداخلية وبالطبع ولا التدخلات الاسرائيلية.عدو اسرائيلي دخل مرحلة نفاد الوقت لاتخاذ موقف حاسم من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وسط سجال حاد بين الحكومة وجيشها المستنزف على ارض القطاع.مقدمة الـ "أل بي سي"يبدو أن إسرائيل، من جانب واحد، تنفذ ما تعتبره واردا في اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024. لا تكتفي بالمطالبة بنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، بل تتعقبه شمال الليطاني وصولا إلى البقاع. اليوم قامت بسلسلة غارات.الجيش أعلن البدء بقصف أهداف تابعة لقوة الرضوان. وزير الدفاع يسرائيل كاتس وصف الضربات بأنها رسالة ل"حزب الله"، متهما إياه ???بالسعي لإعادة بناء قدراته. وقال مصدر أمني أن خمسة مقاتلين من حزب الله بين 12 قتيلا سقطوا جراء الغارات .يأتي هذا التطور في وقت تسلم الجانب اللبناني الرسمي الرد الأميركي على الملاحظات اللبنانية المتعلقة بورقة طوم براك، وعقد اجتماع في القصر للجنة المكلفة صياغة الرد اللبناني. قبل هذا الاجتماع، وبحسب معلومات ال lbci، جرى تواصل بين حزب الله وعين التينة، ومن المتوقع أن يزور توم براك لبنان الأسبوع المقبل.ليس بعيدا من هذا السياق، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما للمصارف والمؤسسات المالية حظرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن.طوم براك علق على الإجراء فقال: خطوة في الاتجاه الصحيح في ضبط تدفق أموال حزب الله.سوريا، ملف السويداء مفتوح على كل الاحتمالات، جديده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أعطيا تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء. وأشار نتنياهو وكاتس إلى التزام الحكومة الإسرائيلية حماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا مما وصفوه ب"تحالف الأخوة" مع دروز إسرائيل.إسرايليا، هزة حكومية يمكن أن تؤدي إلى تطييرها،يحاول رئيس الحكومة إنقاذ حكومته بعد إعلان الحريديم النية الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وكذلك حركة شاس، وانشغل نتنياهو بمحاولة إنقاذ حكومته. ويأتي هذا التصدع في ذروة المواجهة الأسرائيلية مع حماس ولبنان وإيران.بالعودة إلى الداخل اللبناني. جلسة نيابية لمناقشة الحكومة، تحولت إلى سوق عكاظ بفضل النقل التلفزيوني المباشر.مقدمة "الجديد"السلاح زينة النواب والإصلاح "خرطوش" الحكومة وع السكين يا بطيخ هي ثرثرة تحت قبة البرلمان أكثر منها مساءلة.فالحكومة هي صورة طبق الأصل عن الكتل النيابية، وجميعها لها ممثلون في السرايا ناقصا لبنان القوي في الجلسة بنهارها ومسائها.نضحت الكتل بمواقفها المعلنة سلفا فتقدمتها المزايدات وطعمت بالسجالات والمشادات وبالتحذير من أن تتحول حكومة الأمل والإنقاذ إلى حكومة الفرصة الضائعة وغياب خطة استعادة الأموال المنهوبة وتقصير وعدم رؤية من دون خطة اقتصادية ومحسوبيات في التيار الكهربائي وتصويب على الوضع الصحي الكارثي.ومع تحول لبنان حقل تجارب للمبعوثين الدوليين الكل أجمع على حصرية السلاح بيد الدولة.ولكن كل من وجهة نظره منهم مع طرحه على وآخرون مع سحبه لا نزعه وضد التحريض أما أولياء الأمر فتحصنوا بعدم وجود قرار سياسي بدعم الجيش وبالفيتو الخارجي لعدم تسليحه كل الكلمات حول هذه العناوين والتقت عند نقطة واحدة: لا حلول.وتبين أن الجلسة على دستوريتها كانت لزوم ما لا يلزم أرادها رئيس مجلس النواب جلسة "إسناد" للحكومة، مع التلويح بأوراق الاستقالة منها وجلسة لتنفيس الاحتقان مجلس الأمة قال كلمته والحكومة ستقول كلمتها غدا والمسلسل قطعته سلسلة الغارات الإسرائيلية على السلسلة الشرقية وإحداها وقعت بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية وأرعبت الطلاب الممتحنين للشهادة الرسمية. وأدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا ستة منهم من عائلة واحدة وإصابة ثمانية بجروح في أحد المحافر في البقاع.والطيران الحربي الإسرائيلي أكمل دورانه ناحية الجنوب السوري وبذريعة حماية دروز جبل العرب شن غارات في قلب مدينة السويداء حيث شهدت المحافظة اقتتالا عنيفا ما دفع بوليد جنبلاط إلى القول إن إسرائيل لن تحمي أحدا بل تريد تأجيج القتال في السويداء.وطالب بحوار بين وجهاء المدينة وقيادات الدولة السورية للوصول إلى حل سياسي.في حين أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انطلاق جيش التوحيد.وفي حديث للجديد أشار النائب طلال إرسلان إلى أن ما يحدث في سوريا ليس دولة ولا يشبه الدولة.وبعد إعلان وقف إطلاق النار تراجع الشيخ حكمت الهجري، وقال إن الاتفاق فرض علينا بضغط خارجي، وإن ما يجري حملة بربرية "ويا غيرة الدين"...وإلى ما تقدم اتجهت الأنظار مجددا نحو المشهد السياسي الداخلي بمباركة توم براك لفرض حظر التعامل مع القرض الحسن.وباجتماع اللجنة الثلاثية اليوم في بعبدا لدراسة الملاحظات الأميركية على الرد اللبناني... وفي معلومات الجديد أن الرد الاميركي وصف الرد اللبناني بالإيجابي وبخاصة في بند حصر السلاح وذيل بمجموعة شروط، أبرزها المهلة الزمنية للتنفيذ والآلية الموثقة بالصورة لسحب السلاح تحت أعين الرقابة الدولية.