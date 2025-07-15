27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
Lebanon 24
15-07-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، وبخاصة تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء
بيروت
في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة
طريق الجديدة
حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى:
Advertisement
س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة
سلِّمَ الموقوف والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة
القضاء
المختص".
مواضيع ذات صلة
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
16/07/2025 01:02:23
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضبية.. مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصين بجرم حيازة عملة مزيّفة
Lebanon 24
في الضبية.. مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصين بجرم حيازة عملة مزيّفة
16/07/2025 01:02:23
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرأس المدبِّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon 24
الرأس المدبِّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
16/07/2025 01:02:23
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزل في عكّار العتيقة.. "المعلومات" تضبط شخصين يسرقان بالجرم المشهود
Lebanon 24
من داخل منزل في عكّار العتيقة.. "المعلومات" تضبط شخصين يسرقان بالجرم المشهود
16/07/2025 01:02:23
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
Lebanon 24
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
16:55 | 2025-07-15
15/07/2025 04:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
16:42 | 2025-07-15
15/07/2025 04:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
16:12 | 2025-07-15
15/07/2025 04:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:53 | 2025-07-15
15/07/2025 03:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان
Lebanon 24
تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان
15:31 | 2025-07-15
15/07/2025 03:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-07-15
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
16:42 | 2025-07-15
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
16:12 | 2025-07-15
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
15:53 | 2025-07-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:31 | 2025-07-15
تعديلات على جدول وزير المال بسبب جلسة البرلمان
15:12 | 2025-07-15
فيديو يوثق لحظة وقوع حادث السير المروع على أوتوستراد الزهراني.. شاهدوا ماذا حصل
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
16/07/2025 01:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24