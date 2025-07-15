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لبنان

استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:07
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، وبخاصة تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة طريق الجديدة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى:
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س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة
سلِّمَ الموقوف والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".
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