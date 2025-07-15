استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، وبخاصة تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى:س. م. (مواليد عام 1980، فلسطيني الجنسيّة)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقةسلِّمَ الموقوف والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص".