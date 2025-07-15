الكتائب: لا بناء لدولة تحت التهديد... ومن يحرّض على القتل سيُحاسب

Advertisement

"أوّلاً، يدين المكتب السياسي الكتائبي خطاب التهديد والوعيد الذي ينتهجه في وجه اللبنانيين، والذي تجلّى أخيرًا في ما ورد على لسان نائب مسؤول منطقة في الحزب، فيصل شكر، الذي تجرّأ على تهديد اللبنانيين علنًا بنزع أرواحهم، في واحد من أكثر المواقف تحريضًا على العنف والقتل".تابع البيان: "ويؤكّد المكتب السياسي تعويله على اللبناني لملاحقة شكر، استنادًا إلى الإخبار المقدَّم من رئيس الحزب إلى التمييزية، وإنزال أشدّ به.ويعتبر أنّ من يهدّد اللبنانيين بالقتل لمجرّد مطالبتهم بقيام الدولة، يجب أن يُحاسب، وأنّ من يتوهّم أنّ بإمكانه إخضاع اللبنانيين بالسلاح والتهديد، سيُحاكم. لن يُسمح بترسيخ ثقافة الترهيب، فزمن الإفلات من العقاب ولّى، ولبنان لا يمكن أن يُبنى على الخوف وانعدام المساواة بين أبنائه".أضاف البيان: "وفي هذا الإطار، يطالب المكتب السياسي بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في موضوع جمع السلاح، كلّ السلاح، ومن دون تصنيف، من أيدي كلّ الفئات والميليشيات وغير اللبنانية، ووضعه حصرًا بيد القوى الشرعية اللبنانية".أكمل: "ويشدّد على أنّ السلاح غير الشرعي، وما يمثّله من فائض قوّة، هو الحائل الأول دون نهوض الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين، وهو المانع الأساسي لقيام علاقات سويّة بين والدول الصديقة، كما أنّه يقفل الأبواب في وجه فرص الإنقاذ الاقتصادي التي يحتاجها البلد بشدّة. وما صرخة وزير الزراعة في سوى نموذج بسيط من الفرص الضائعة بسبب هذا الواقع".تابع: "ويؤكّد المكتب السياسي أنّ أيّ كلام عن إلحاق لبنان بأيّ دولة أخرى هو كلام مرفوض ولا مكان له. فالـ 10452 كيلومترًا مربعًا هي وطن نهائي لا رجوع عنه كما ورد في الفقرة أ من مقدمة ، ولا تنازل عن ذرّة واحدة منه، أياً كانت المحاولات أو الصفقات، والتاريخ البعيد والقريب خير دليل على ذلك" .أضاف: "يرحّب المكتب السياسي بالتعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء، القضائية منها والمالية والإعلامية، آملًا أن تكون فاتحةً للشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.ويحيي المكتب السياسي الأسلوب الرصين والجدي الذي ينتهجه وزير العدل عادل نصار في معالجة التعيينات القضائية العالقة وثباته على موقفه في موضوع تعيين المدعي العام المالي الذي انتهى الى إقفال الملف بحسب ما تنص عليه القوانين".ختم البيان: "ويحث المكتب السياسي لجنة الإدارة والعدل على الإسراع في إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء لتثبيت المسار الإيجابي الذي تسير فيه العدالة في لبنان.ويعتبر المكتب السياسي أنّ تعيين الهيئة للمصارف، ونوّاب حاكم ، وبالتوازي مع المدّعي العام المالي، يمثّل الركيزة الأساسيّة لانطلاق مسار التدقيق في مصرف لبنان والمصارف، تمهيدًا للبدء بإعادة الودائع إلى أصحابها".