سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق

هنأ الدكتور نادي على فوزه المستحق في لكرة السلة، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق، ويعكس احترافه والتزامه.

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وأشار سلام إلى ان حفل التهنئة تميز بروح رياضية عالية، عبّر عنها الحضور الجامع، لا سيما مشاركة الرئيس الفخري لنادي النائب جهاد بقرادوني، في مشهد راقٍ يرسّخ معنى التنافس الشريف.



وقال: "لعلّ هذا النموذج من التنافس البناء، لمصلحة الرياضة في ، يُحتذى به أيضًا في الشأن السياسي، لما فيه خير لبنان ومصلحة اللبنانيين".



