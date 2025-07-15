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لبنان

سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:42
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هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نادي الرياضي بيروت على فوزه المستحق في بطولة لبنان لكرة السلة، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق، ويعكس احترافه والتزامه. 
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وأشار سلام إلى ان حفل التهنئة تميز بروح رياضية عالية، عبّر عنها الحضور الجامع، لا سيما مشاركة الرئيس الفخري لنادي الحكمة النائب جهاد بقرادوني، في مشهد راقٍ يرسّخ معنى التنافس الشريف. 

وقال: "لعلّ هذا النموذج من التنافس البناء، لمصلحة الرياضة في لبنان، يُحتذى به أيضًا في الشأن السياسي، لما فيه خير لبنان ومصلحة اللبنانيين". 


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