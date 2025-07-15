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لبنان

حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:55
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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب غسان حاصباني، مساء اليوم أنّ "حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن".
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واشار حاصباني في حديث لـ"الحدث" إلى أنّ "السلطة الدستورية لم تطلع على الورقات اللبنانية أو الأميركية".

وأكد ان "فرصة لبنان للتعافي ضيقة".
 

 
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