واشنطن مصممة على إرساء آلية جديدة لتثبيت وقف النار

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كتبت في" النهار": ظهرت من التعامل الرسمي مع الرد الأميركي على الرد اللبناني، محاولات لإرساء أجواء من الإيجابية بعد التسريبات الأخيرة الكاشفة عن أن تعاملت بإيجابية مع رد .وفي انتظار الموعد المرتقب لعودة الموفد الأميركي الرئاسي توم إلى لبنان، باتت أمام استحقاق ترجمة التزاماتها التي تعهدت بها في ردها على المقترح الأميركي، والتي اشترطت فيها أن تكون صاحبة المبادرة في اتخاذ الخطوة الأولى، انطلاقاً من أنها تخلفت عن تنفيذ اتفاق وقف النار، سواء من حيث الانسحاب من الأراضي المحتلة أو من حيث وقف الخروق اليومية، أو تسليم الأسرى.وعليه، لا يلتزم لبنان القيام بأي خطوة على طريق تسلم سلاح " " قبل أن تباشر إسرائيل انسحابها. وثمة اقتناع راسخة لدى المفاوض بأن إسرائيل ليست في وارد تقديم أي خطوة تسهل على السلطات اللبنانية السير بتطبيق الاتفاق.توازيا، تواصل لجنة المستشارين اجتماعاتها، وقد عقدت اجتماعاً أمس في ، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الرد الأميركي. وعلم من مصادر اللجنة أن ثمة بنودا يمكن لبنان التزامها، في حين أن هناك أمورا لا يمكنه فعله، ويجري العمل على صيغة لها. وتصف هذه المصادر الجو الإيجابي السائد بأنه محفوف بالحذر، لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام .وفي هذا السياق، يعول لبنان على من يصفهم بأصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، والدور الضاغط الأساسي لا بد أن يكون لواشنطن، الوسيط في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً لأي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه، إن من خلال ، أو من خلال لبنان وإسرائيل.ولا تستبعد مصادر سياسية أن تنجح المبادرة الأخيرة التي تقودها واشنطن ويدعمها حلفاؤها فيها، والسبب أنها الفرصة الأخيرة، والحزب بات يعي هذه الحقيقة، وبات جاهزاً بالرغم من السقوف العالية لخطابه السياسي.