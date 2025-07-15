ثلاث قنوات تواصل لبنانية مع إسرائيل

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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": يرتفع منسوب الكلام في الأيام الأخيرة عن فتح قنوات اتصال بين وإسرائيل والسير في التطبيع. وقد لفت حديث الموفد الأميركي توم برّاك عن حصول تواصل لبناني- إسرائيلي زارعًا بعض الشكوك. في حين ينصرف التركيز قراءة الردّ الأميركي الذي وصل إلى أمس الأول.تؤكّد الدولة عدم وجود تواصل مباشر أو لقاءات بين بيروت وتل أبيب، وخطوط التواصل التي تحصل تتلخّص على الشكل الآتي:الخطّ الأوّل، عبر اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضمّ الجيش اللبناني والجيش و "اليونيفيل"، في مقرّ في الناقورة منذ خمس سنوات وبطريقة غير مباشرة، بحيث تلعب "اليونيفيل" دور الوسيط.خطّ التواصل الثاني، يحصل من خلال لجنة مراقبة الهدنة التي يرأسها جنرال أميركي، وهذا التواصل يتمّ أيضًا بطريقة غير مباشرة، إذ يتواصل الإسرائيلي مع الجنرال الأميركي، الذي بدوره يتواصل مع الجانب اللبناني، واتفاقية الهدنة التي وقّعت في 27 تشرين الثاني الماضي كرّست هذا الأمر.ويتمثّل خطّ التواصل الثالث بين لبنان وإسرائيل من خلال الأميركية، التي تلعب دور الوسيط بين بيروت وتل أبيب، ويقوم برّاك بدور الوسيط، حيث سلّم ورقة المقترحات الأميركية، وتسلّم لاحقًا الردّ اللبناني، ونقله إلى تل أبيب للموافقة عليه أو الاعتراض، وبالتالي يمثّل هذا الخطّ تواصلًا غير مباشر بين لبنان وإسرائيل بواسطة وبرعايتها، والتي تملك مفتاح رفع منسوب التواصل.لم تفتح الدولة اللبنانية بعد خطوط التواصل المباشر مع مثلما تفعل ، وتركّز في الوقت الحالي على استتباب الأمن وتحرير الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى، وتحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون أخيرًا عن سعيه إلى السلام الذي يعني حالة اللاحرب وليس سلامًا بالمعنى السياسي بين لبنان وإسرائيل. وفي حال قرّر لبنان فتح خطوط تواصل مباشرة مع تل أبيب فهذا يحصل بعد تحقيق المطالب واتخاذ قرار لبناني جامع في هذا الصدّد.وإذا كانت الأرضية اللبنانية غير جاهزة في هذه اللحظة للذهاب نحو التطبيع، فاستمرار حالة الحرب يعني دمار البلد وخرابه، ولا تستطيع الدولة اللبنانية أن تكون "ملكيّة أكثر من الملك" وتحمل لوحدها وزر القضية ، بينما سوريا التي تعتبر "قلب العروبة النابض" تذهب إلى صوغ اتفاقات وتفاهمات مع إسرائيل.لا يدفع أحد في هذا التوقيت باتجاه التطبيع مع إسرائيل، فمشاكل البلد كبيرة والتحدّيات أكبر وأبرزها سلاح "حزب اللّه" وجمع كل السلاح غير الشرعي. وتقف الدولة اللبنانية عاجزة أمام هذه المعضلة، إذ لم يناقش حتى الساعة خطة جمع السلاح أو يضع جدولًا زمنيًا لسحب السلاح غير الشرعي، ويتبع خطّة الهروب إلى الأمام، بينما الردّ على الورقة اللبنانية من قبل واشنطن يشترط وضع جدول زمني.أمام حالة المراوحة والتأجيل وكسب الوقت، يبدو أنّ هناك شيئًا ما حاسمًا قد يحصل أواخر الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل وقد يرسم خريطة الطريق لمستقبل سلاح "الحزب" وربما للبنان والمنطقة، وقد يكون حصول تفاهم أميركي- إيراني على إنهاء الأذرع.