Advertisement

لبنان

حظر القرض الحسن آثاره تتجاوز نزع السلاح

Lebanon 24
15-07-2025 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1392083-638882422977935827.jpg
Doc-P-1392083-638882422977935827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب معروف الداعوق في"اللواء":يربط مصدر سياسي القرار الذي اتخذه مصرف لبنان، بمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل المباشر وغير المباشر، مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وغيرها من المؤسسات وشركات الصرافة والجمعيات غير المرخصة، بسلسلة من الاجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية، لتطبيق القوانين المرعية الاجراء، والتي تشمل جميع المؤسسات والجمعيات والشركات، التي تعمل بشكل غير شرعي على الاراضي اللبنانية، وليس مؤسسة القرض الحسن لوحدها، لمكافحة ووضع حد لاعمال هذه المؤسسات غير الشرعية، ولتجنب اضرارها واثارها السلبية على الاوضاع المالية العامة للدولة، وعلى علاقة القطاع المالي والمصرفي مع الخارج.
Advertisement

ويعتبر المصدر أن تأثير القرار المذكور على حزب الله ومؤسسة القرض الحسن، قد يكون محدوداً في الوقت الحالي، لان معظم موجودات هذه المؤسسة مصاغات ذهبية وفضية لمواطنين محسوبين على الحزب بمعظمهم، قد سحبت او وضعت في اماكن اكثر امناً، بعد استهدافها بالطيران الاسرائيلي لاكثر من مرة، خلال حرب «الاسناد» بين الحزب واسرائيل،والتحاويل المالية، ليست بالحجم الذي يتم تداوله في وسائل الاعلام، ولكن المفاعيل السياسية والنفسية، لهذا الاجراء تتجاوز بكثير النتائج المادية ، وتحمل في طياتها مؤشرات تشدد الدولة في مكافحة كل الاعمال والممارسات غير الشرعية، وتجاوز القوانين التي ينتهجها الحزب مستفيدا من تسلطه على هيبة الدولة وخرقه للقوانين بشكل متواصل.

 ومن وجهة نظر المصدر فإن قرار مصرف لبنان تجاه مؤسسة القرض الحسن، لا يقل شأناً، عن مسألة نزع سلاح الحزب، بل تتجاوزها، لانها تعني مؤسسة مالية، تتولى الاهتمام بشؤون وتوفير الاموال للعديد من مؤيدي الحزب، وقد تكون له تداعيات سلبية، لا يمكن التكهن بنتائجها، ولكن في الخلاصة تعكس اصرار الدولة على تطبيق القوانين، التزاما بخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، وهذا ما ينطبق على قرار نزع السلاح في النهاية.
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك: حظر مصرف لبنان لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله إنجاز قيّم
lebanon 24
16/07/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الأسباب.. حظّر مصرف لبنان التعامل مع "القرض الحسن"
lebanon 24
16/07/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: حزب الله غير قادر على رد الفعل بعد منع التعامل مع القرض الحسن
lebanon 24
16/07/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يحظِّر التعامل مع "القرض الحسن"... "حزب الله" لم يُفاجأ: سعيد أخبرنا مُسبقاً
lebanon 24
16/07/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-16
04:08 | 2025-07-16
04:05 | 2025-07-16
05:09 | 2025-07-16
05:06 | 2025-07-16
04:56 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24