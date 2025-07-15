"بعثة عباس" تُطيح دبور ... وتغادر

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يتوقّع أن تغادر اليوم والعسكرية والأمنية التي أوفدها رئيس إلى لتنفيذ حركة تشكيلات في السفارة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني.وترأّس اللجنة قائد القوات في اللواء العبد ، وأمضت فترة من الوقت في ، وكانت تتخذ من مكان إقامتها في فندق «الموفمبيك» مقراً لاجتماعاتها. وقالت مصادر فلسطينية إنها أنجزت المهام المطلوبة منها، خصوصاً إتمام التسليم والتسلّم في «الأمن الوطني» ومغادرة السفير الفلسطيني مقر السفارة في محلة الجناح في بيروت، ومقر إقامة السفير في .وحقّقت اللجنة في تهم فساد وهدر مقدّرات السلطة. وأصدرت قرارات إلى جانب إعفاء ونقله من لبنان، من بينها تغيير قادة «الأمن الوطني» في المناطق ووحدة حماية السفارة. ولا يزال صدى ما جرى يتردّد داخل الصف القيادي في حركة «فتح» - .(الاخبار)