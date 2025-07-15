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لبنان

"بعثة عباس" تُطيح دبور ... وتغادر

Lebanon 24
15-07-2025 | 22:58
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يتوقّع أن تغادر اليوم اللجنة الإدارية والعسكرية والأمنية التي أوفدها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان لتنفيذ حركة تشكيلات في السفارة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني.
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وترأّس اللجنة قائد القوات في الضفة الغربية اللواء العبد إبراهيم خليل، وأمضت فترة من الوقت في بيروت، وكانت تتخذ من مكان إقامتها في فندق «الموفمبيك» مقراً لاجتماعاتها. وقالت مصادر فلسطينية إنها أنجزت المهام المطلوبة منها، خصوصاً إتمام التسليم والتسلّم في «الأمن الوطني» ومغادرة السفير الفلسطيني أشرف دبور مقر السفارة في محلة الجناح في بيروت، ومقر إقامة السفير في بعبدا.
وحقّقت اللجنة في تهم فساد وهدر مقدّرات السلطة. وأصدرت قرارات إلى جانب إعفاء دبور ونقله من لبنان، من بينها تغيير قادة «الأمن الوطني» في المناطق ووحدة حماية السفارة. ولا يزال صدى ما جرى يتردّد داخل الصف القيادي في حركة «فتح» - ساحة لبنان.(الاخبار)
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